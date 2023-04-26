Прокуроры добились увеличения доли российской электроники в вооружениях

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Доля российской электронной базы в вооружениях увеличилась с 45% до 77% благодаря усилиям прокуроров, сообщил в Совете Федерации генпрокурор России Игорь Краснов. Он представляет сенаторам ежегодный доклад о работе надзорного ведомства.

"Мы добились от Минпромторга принятия мер к увеличению с 45 до 77 % доли российской электронной компонентной базы, подлежащей применению в образцах вооружения", - сказал он.

По его словам, прокуроры также пресекли манипуляции с терминологией в подзаконных актах, позволяющие относить к отечественной продукции фактически произведенную за границей.

"Чтобы не допустить срыва сроков выпуска продукции, организован систематический обмен информацией со всеми заинтересованными ведомствами и исполнителями гособоронзаказа, введён особый порядок проверок предприятий ОПК, предусматривающий их обязательное согласование с руководством Генеральной прокуратуры", - сообщил Краснов.

"С первых дней проведения специальной военной операции мною прокурорам было поручено содействовать разработчикам и производителям продукции военного назначения в формировании устойчивой системы кооперации на основе отечественных материалов и комплектующих изделий", - подчеркнул генпрокурор.