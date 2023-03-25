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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Государственная Дума примет участие в акции "Помочь планете"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Государственная Дума поддержит инициативу российских экологических организаций и присоединится к акции "Помочь планете", сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента РФ.

В связи с этим 25 марта освещение внешнего фасада здания на Охотном Ряду будет выключено с 20:30 до 21:30, говорится в сообщении

"Помочь планете" - новая акция, инициированная российскими экологами. Она призвана привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Отключение электроэнергии на час позволяет значительно снизить энергопотребление.

Госдума
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