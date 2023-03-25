Согласно исследованию ФОМ, рост влияния РФ в мире видят более 60% россиян

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Почти две трети российских граждан (62%) считают, что влияние РФ в мире за последние годы выросло, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Среди факторов повышения мирового влияния Москвы респонденты выделяют возрастающую военную мощь, независимую внешнюю политику и расширение сотрудничества с другими странами, отмечают социологи.

В свою очередь, россиян, считающих, что роль страны в мире снижается, оказалось вшестеро меньше (10%), показывают результаты исследования. Согласно опросу, в качестве основного фактора снижения влияния эти респонденты видят антироссийские санкции.

По данным ФОМ, почти каждый пятый (19%) уверен, что уровень влияния России в мире за последние годы сохраняется на прежнем уровне, еще 9% респондентов не знают, что сказать по этому поводу.

Опрос был проведен 17-19 февраля 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.