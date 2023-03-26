Пять человек погибли в ДТП в Челябинской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в результате аварии с участием большегруза и легкового автомобиля в Челябинской области.

По предварительным данным, которые приводит МВД РФ, на трассе Челябинск - Троицк водитель автомобиля ВАЗ-21102 выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом с полуприцепом.

В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и все находившиеся в салоне машины пассажиры - двое юношей и две девочки в возрасте от 13 до 15 лет.