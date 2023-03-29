Путин призвал не допустить существенных отклонений от таргета ЦБ по инфляции в обе стороны

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Внутренний спрос становится основным фактором роста экономики, важно обеспечить его устойчивое увеличение, но эта динамика должна соответствовать цели ЦБ РФ по инфляции, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса, в текущей ситуации именно он становится ведущим фактором экономического роста, выходит на первый план. При этом отмечу, что динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам Банка России по инфляции. Важно не допустить ни ее ускорения, ни избыточного замедления", - заявил президент на совещании с правительством.

Он напомнил, что экономика РФ с июля прошлого года "демонстрирует позитивную динамику", в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш после ухода западных компаний.

"Однако возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять, нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить ее эффективность, обеспечить технологический кадровый и финансовый суверенитет. Причем действовать нужно быстро, без лишней бюрократии и проволочек, поскольку введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться", - подчеркнул Путин.