В ЦБ РФ заявили о наличии потенциала для снижения цели по инфляции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Вопрос снижения цели по инфляции в России требует дополнительного обсуждения, потенциал для понижения таргета в будущем есть, говорится в докладе для общественных консультаций по обзору денежно-кредитной политики (ДКП), подготовленном Банком России.

Существенные коррективы в оценку возможности снижения цели на текущем этапе внесли события 2022 года - возросшая неопределенность внешних условий и начавшийся процесс структурной перестройки экономики, которые могут потребовать более значительных сдвигов относительных цен на среднесрочном горизонте. "Поэтому оправдан дополнительный анализ и всестороннее обсуждение возможных сроков снижения уровня цели по инфляции", - отмечает ЦБ.

"Несмотря на наличие пространства для снижения в будущем цели по инфляции, в настоящее время при принятии решения необходимо учитывать сохраняющуюся повышенную неопределенность развития ситуации в российской и мировой экономике", - подчеркивает Банк России.

Сейчас формулировка таргета по инфляции - вблизи 4% постоянно.

Исследования показали, что по мере укрепления доверия к проводимой Банком России ДКП, накопления опыта таргетирования инфляции и общего снижения инфляции в 2021 году сложились условия для снижения цели по инфляции до 3%, говорится в докладе.

Кроме того, опросы показывают, что инфляция на уровне 4% или ниже соответствует ощущению "комфортного" уровня в восприятии населения и бизнеса. "Это означает, что изменение уровня цели по инфляции в будущем возможно только в сторону снижения", - отмечает ЦБ.

По мнению регулятора, успешность снижения цели по инфляции в будущем будет во многом зависеть от заблаговременного информирования общества о новом уровне цели, последовательности ДКП и координации действий с правительством РФ. "Это означает, что в случае принятия соответствующего решения необходимо за несколько лет до перехода объявить новый уровень цели, обсудить вопрос перехода с правительством РФ, в том числе в части регулируемых тарифов, администрируемых цен и адаптации законодательства", - подчеркивает Банк России.

ЦБ также пришел к выводу, что аргументы за использование точки в качестве типа цели по инфляции остаются актуальными, типы цели с диапазоном не демонстрируют однозначных преимуществ.

Кроме того, по мнению ЦБ, наилучшим из возможных показателей для таргетирования инфляции по-прежнему является индекс потребительских цен (ИПЦ, хотя он и не является идеальным). "При этом направлением для дальнейшего улучшения практики Банка России может быть более регулярное использование в коммуникации различных показателей устойчивой инфляции", - говорится в докладе.