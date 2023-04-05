Правительство РФ готовит новый пакет антисанкционных поправок в законодательство

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ готовит новый проект антисанкционных поправок в законодательство, в частности касающийся деофшоризации российской экономики, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов на его заседании.

По его словам, он может быть внесен в Госдуму уже в мае, а принят в июне.

"На этой неделе должно быть совещание у Дмитрия Григоренко (вице-премьера - ИФ)", - сказал Гаврилов.

Этот документ готовится в рамках реализации мер по ускорению перевода активов отечественного бизнеса в российскую юрисдикцию. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и парламенту до 15 апреля утвердить соответствующий план.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил о намерении Минэкономразвития включить в упомянутый план предложение пролонгировать на 2024 год право компаний при редомициляции в российские специальные административные районы (САР) предоставлять неполный комплект документов, если собрать их невозможно. Такое право "переезжающие" в САР компании получили весной 2022 года из-за введения антироссийских санкций.