Десять регионов РФ получат 86,5 млрд руб. на развитие городского электрического транспорта

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 86,5 млрд рублей на реализацию проектов в десяти регионах в 2023-2025 годах, связанных с комплексным развитием городского электрического транспорта, сообщает в субботу сайт правительства РФ.

"В 2023-2025 годах 10 российских регионов получат субсидии на реализацию проектов, связанных с комплексным развитием городского электрического транспорта, а также с освещением и благоустройством прилегающих территорий. Распоряжение о распределении на эти цели 86,5 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что федеральные средства на условиях софинансирования направят в Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области. В этих регионах значительная часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении.

Как говорится в сообщении на сайте кабмина, "средства субсидии будут использованы для реконструкции 620 км трамвайных путей и обустройства прилегающих к ним территорий, закупки 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций".

Уточняется, что работа идет в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Безопасные качественные дороги".