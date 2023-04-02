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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Путин на следующей неделе проведет заседание Совбеза РФ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе созовет заседание Совета безопасности РФ, сообщает программа Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

"Путин на неделе проведет заседание Совета безопасности, так называемый "большой Совбез". Конечно, будут новости", - говорится в программе.

Кроме того, Путин посетит один из российских регионов. Его пресс-служба президента объявит позже.

Также на следующей неделе, говорится в программе, пристальное внимание будет уделено переговорам президентов России и Белоруссии - Александр Лукашенко едет в Москву на заседание Высшего Госсовета России и Белоруссии.

Заседание ВГС запланировано на четверг, 6 апреля, однако "встреча с Путиным начнется накануне и, понятно, что речь пойдет не только о двусторонних отношениях", говорится в программе.

Помимо этого, на следующей неделе в Кремле пройдет традиционная церемония вручения верительных грамот иностранными послами.

Владимир Путин
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