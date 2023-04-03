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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Казань в 2024 году примет саммит БРИКС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Саммит БРИКС пройдет в 2024 году в Казани, оргкомитет по обеспечению председательства России в объединении БРИКС возглавит помощник президента Юрий Ушаков. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"В связи с предстоящим председательством РФ в объединении БРИКС в 2024 году постановляю: определить Казань местом проведения встречи глав-государств БРИКС", - говорится в документе.

Ушакову поручено в месячный срок утвердить состав оргкомитета по обеспечению председательства России в БРИКС.

БРИКС Казань Юрий Ушаков
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