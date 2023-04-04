КС рассмотрит дело о порядке ликвидации несанкционированных свалок

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ в открытом заседании во вторник рассмотрит дело о порядке ликвидации несанкционированных свалок по жалобам администрации Новосибирского района Новосибирской области и муниципальных властей города Кодинска Красноярского края, сообщается на сайте суда.

Так, спор между муниципалитетом Кодинска и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Автотранспортное предприятие" начался в 2020 году. Регоператор расчистил от мусора участок на территории городского поселения и потребовал за это 324 тыс. рублей. Суды согласились, что ликвидировать несанкционированную свалку должна была местная администрация, которая уполномочена законодателем распоряжаться государственными землями.

"Должных мер для очистки территории, замусоренной в результате жизнедеятельности села Боровое, не приняла и администрация Новосибирского района Новосибирской области. По иску прокурора суды обязали местную администрацию ликвидировать несанкционированную свалку на участке, относящемся к землям сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

Заявители оспаривают положения федеральных законов "О введении в действие Земельного кодекса РФ", "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", "Об охране окружающей среды", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "Об отходах производства и потребления", а также Правила обращения с твердыми коммунальными отходами.

Они протестуют против возложения на органы МСУ городских поселений и муниципальных районов ответственности за содержание государственных земель.

Муниципалитеты не согласны, что на них ложится обязанность ликвидировать незаконные свалки твердых отходов и мусора на землях, не находящихся в их собственности, так как при этом государство, по их мнению, не передает им необходимых для этого материальных и финансовых средств и произвольно смешивает понятия "собственник земельного участка" и "лицо, уполномоченное на распоряжение земельным участком".