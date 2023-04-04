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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Путин констатировал, что "санкции - это надолго"

Путин констатировал, что "санкции - это надолго"
Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Антироссийские санкции введены надолго, поэтому нужно прорабатывать среднесрочные и долгосрочные меры импортозамещения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все мы понимаем, санкции, конечно, надолго", - сказал он во вторник на заседании президиума Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций.

"Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны", - продолжил Путин.

Владимир Путин
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