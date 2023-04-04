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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Российские военные уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами и вооружением

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об уничтожении четырех складов с боеприпасами и вооружением армии Украины в Донецкой народной республике (ДНР), Харьковской и Запорожской областях.

"Уничтожены три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник.

"В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - заявил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина
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