Российские военные уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами и вооружением
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об уничтожении четырех складов с боеприпасами и вооружением армии Украины в Донецкой народной республике (ДНР), Харьковской и Запорожской областях.
"Уничтожены три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник.
"В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - заявил он.