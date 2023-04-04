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Стартовала регистрация на 5 сезон конкурса "Лидеры России"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Во вторник стартовала онлайн регистрация на участие в пятом конкурсе управленцев "Лидеры России", сообщила пресс-служба организатора состязаний, АНО "Россия – страна возможностей".

"Лидеры России" – это не только конкурс, это огромная программа обучения, это лучшие управленцы страны в качестве наставников, и это уже целая команда успешных людей. Из победителей и финалистов "Лидеров России" уже 4 человека руководят крупными регионами Российской Федерации, 8 мэров крупных городов, включая столицы регионов и города-миллионники, 23 депутата Государственной Думы, заместители федеральных министров, заместители губернаторов, более сотни человек занимает высокие должности в государственных и частных компаниях. Самое главное – что люди востребованы и у вас есть возможность стать частью этой уникальной команды, частью команды нашего президента", - сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии регистрации участников конкурса в эфире телеканала "Россия – 24" (ВГТРК).

Он также отметил, что финалисты и победители конкурса в том числе участвуют в специальной военной операции и уже работают в органах управления Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Регистрация на пятый конкурс проходит на сайте мероприятия и продлится до 14 мая.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года, его организует АНО "Россия – страна возможностей". Участие в нем может принять любой человек в возрасте до 55 лет и с управленческим опытом от 2 лет, в том числе иностранцы. За 4 сезона конкурс получил более 840 тыс. заявок из России и еще 150 стран.

В качестве призов победители конкурса получат гранты на обучение по 1 млн рублей, возможность встретиться с наставником "из числа ведущих российских управленцев", карьерные консультации и сопровождение, отметили в пресс-службе. Кроме того, победившие в конкурсе иностранцы смогут по упрощенной схеме получить российское гражданство, а вышедшие в финал – вид на жительство.

29 мая прошлого года Сергей Кириенко сообщил, что президент РФ Владимир Путин принял решение о выдаче российского гражданства 70 иностранцам, вышедшим в финал 4 конкурса "Лидеры России".

В сентябре Путин подписал указ о приеме в российское гражданство 21 победителя международного направления конкурса, 16 ноября Кириенко выдал российские паспорта 14 из них в Екатерининском зале Московского Кремля.

Лидеры России
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