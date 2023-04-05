Путин назвал ЕС инциатором противостояния Брюсселя и Москвы

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Отношения России и Евросоюза в последние годы сильно деградировали, противостояние с Москвой инициировал Брюссель, заявил на церемонии вручения верительных грамот от послов президент Владимир Путин.

"Находящийся здесь глава представительства Европейского Союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией в последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению", - отметил он.

"Причину этого видим в том, что, оставив в стороне свою основную изначальную миссию и функцию - развитие экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией, именно инициировал противостояние с нашей страной", - заявил Путин.

Он добавил, что надеется, отношения все-таки будут выстроены в нужном для России и ЕС ключе.

"Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям, все-таки останутся в прошлом, и мы сделаем все, для того чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран - членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает", - сказал президент.