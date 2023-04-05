Лавров заявил о надеждах Москвы на возобновление диалога с Вашингтоном

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что США рано или поздно возобновят диалог с Россией заявил глава МИД Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Отрывок из беседы Зарубин опубликовал в Telegram.

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием, прежде всего. И американская администрация каждый раз грозится все более и более дальнобойные и смертоносные системы поставлять. Но отношения, я считаю, нужно поддерживать", - сказал министр.

Так он ответил на вопрос о том, как соотносится присутствие нового посла США в Москве Линн Трейси на церемонии вручения верительных грамот в Кремле с заявлениями российской стороны о том, что страны "находятся фактически в горячей фазе войны".

"По крайней мере мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум, и они диалог какой-то возобновят. Посмотрим. Ждать недолго осталось", - сказал Лавров перед началом церемонии.

На церемонии президент Владимир Путин заявил о глубоком кризисе в отношениях России и США и назвал основной кризиса принципиальное различие подходов двух государств к формированию современного миропорядка. Он отметил, что политика Вашингтона по поддержке "цветных революций" в итоге привела "к сегодняшнему украинскому кризису". Однако Путин напомнил, что Москва "всегда выступала за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела".