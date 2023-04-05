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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

МИД заявил о попытках Украины воздействовать на российские гражданские спутники связи

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявили, что Украина пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, предупреждают о возможности ответа.

"Киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи. Это является запредельным нарушением международного права", - говорится в заявлении МИД РФ, размещенном в среду на сайте ведомства.

"Российская сторона вправе ответить подобающим образом. Все необходимые возможности для этого имеются", - подчеркивается в заявлении.

МИД РФ Украина
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