Путин детально обсудил теракт в Брянской области с членами Совбеза РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в пятницу на оперативном совещании с членами Совбеза РФ детально обсудил теракт в Брянской области, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Состоялось обсуждение, там же шла речь об обеспечении безопасности стратегических объектов, которые охраняются нашими специальными службами, разумеется, упоминалась и обсуждалась детально ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на совещании ситуация в Брянской области и были ли приняты решения по результатам.

Песков добавил: "Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий".

Комментируя информацию о том, что пуля, извлеченная после ранения десятилетнего мальчика Федора, была натовского образца, Песков заметил, что украинскими вооруженными силами и националистическими подразделениями используются разные боеприпасы, включая и натовские. "Это то, о чем мы говорим, неоднократно упоминая о растущей вовлеченности стран НАТО в этот конфликт", - сказал пресс-секретарь президента.

При этом он подчеркнул: "Важно, из чьих рук выпущена эта пуля, вот что важно. Здесь уже все необходимые квалификации этому происшествию были даны - это ничто иное, как террористический акт".

Инцидент в Брянской области

В минувший четверг, 2 марта, утром брянский губернатор сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе.

В результате обстрела двое погибли, ранен десятилетний ребенок.

В свою очередь в ФСБ России сообщили, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских радикалов и разминирование местности.

Позднее в ФСБ заявили, что группа украинских диверсантов "выдавлена" из Брянской области на территорию Украины, где по ней нанесен артиллерийский удар.

Президент РФ Владимир Путин назвал эти события терактом.

СК России по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела (статьи 205, 317, 167 УК РФ).