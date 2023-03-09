Военные РФ сообщили об "ударе возмездия" по Украине в ответ на теракты в Брянской области

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что нанесен "массированный удар возмездия" в ответ на организованные 2 марта Киевом теракты в Брянской области.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики", - сказал Конашенков.

По его словам, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

"В результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Теракты в Брянской области

В минувший четверг, 2 марта, утром брянский губернатор сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе.

В результате обстрела двое погибли, ранен десятилетний ребенок.

В свою очередь в ФСБ России сообщили, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских радикалов и разминирование местности.

Позднее в ФСБ заявили, что группа украинских диверсантов "выдавлена" из Брянской области на территорию Украины, где по ней нанесен артиллерийский удар.

Президент РФ Владимир Путин назвал эти события терактом.

СК России по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела (статьи 205, 317, 167 УК РФ).