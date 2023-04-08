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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Военные РФ применили тяжелые огнеметные системы для удара по силам ВСУ в ДНР и ЛНР

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные из состава группировки "Центр" задействовали тяжелые огнеметные системы для удара по вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На красно-лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики", - сказал он на брифинге в субботу.

По его данным, в результате ударов ВСУ потеряли до 80 человек, гаубицу Д-20 и самоходную установку "Гвоздика".

Конашенков сообщил, что российские силы также наносили удары по силам ВСУ на купянском, южно-донецком, херсонском и запорожском направлениях.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - заявил представитель Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Украины ВСУ ДНР ЛНР Минобороны РФ
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