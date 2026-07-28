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Что произошло за день: вторник, 28 июля

Паводок в Тюмени, ливень с градом в Москве, землетрясение в Японии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Режим ЧС введен из-за паводка в Тюменской области. Уровень воды в Туре продолжает расти. На утро вторника он составил 877 см при критической отметке в 850 см.

- Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано на японском острове Кюсю. Пострадало около 50 человек. Без электричества остались около 40 тыс. домохозяйств, повреждены здания, дороги, произошли пожары. Объявлялась угроза цунами.

- Использование ИИ, прокси и VPN должно быть отягчающим обстоятельством при совершении преступления, уверен Александр Бастрыкин. СКР уже подготовил соответствующий законопроект.

- В Белом доме назвали продуктивными встречи Дональда Трампа с Биньямином Нетаньяху и Владимиром Зеленским.

- Капитализация Apple впервые превысила $5 трлн. Цена акций компании поднималась на 1,8% по сравнению с уровнем предыдущей сессии - до отметки $342,89, однако бумаги быстро откатились вниз.

- Дело возбуждено после смерти избитого в Екатеринбурге директора аграрного центра РАН. Члена-корреспондента РАН избили мужчины после того, как он встретил их детей, катавшихся на квадроциклах по посевам.

- Мощный ливень обрушился на Москву и область. В некоторых районах повалены деревья и конструкции. Синоптики предупреждают, что сильный дождь с градом и шквалистым ветром 15-20 м/с прогнозируется до вечера вторника.

- Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу. Главным тренером сборной Италии вновь назначен Роберто Манчини.

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Что произошло за день: вторник, 28 июля

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