Бастрыкин рассказал о росте числа сообщений о преступлениях в сфере незаконной миграции

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В прошлом году в Следственный комитет России поступило на 50% больше сообщений о преступлениях, связанных с незаконной миграцией, нежели это было зафиксировано годом ранее, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Всего в 2022 году в Следственный комитет поступило 517 сообщений о преступлениях в сфере незаконной миграции, что на 50,7% больше, чем за 2021 год - 343. По результатам их рассмотрения возбуждено 208 уголовных дел. Направлено в суд 136 уголовных дел", - сказал Бастрыкин в интервью "Интерфаксу".

Так, по его словам, Главным следственным управлением по Москве совместно с ФСБ России пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей в столичном регионе легализацию иностранных граждан. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий выявлено пять незаконных типографий по производству поддельных миграционных документов. Организованная группа активно действовала с сентября 2020 года по апрель 2021 года, когда с помощью фиктивных документов организовывали незаконное пребывание иностранцев на территории страны.

Из незаконного оборота были изъяты десятки печатей и штампов государственных и коммерческих организаций, медучреждений, сотни бланков паспортов, водительских удостоверений, миграционных карт, патентов на осуществление трудовой деятельности и иных документов. В феврале этого года пять обвиняемых признаны Преображенским судом Москвы виновными в организации нелегальной миграции организованной группой и незаконном обороте поддельных документов.

"Действительно, нелегальная миграция в значительной степени способствует неблагоприятной обстановке. Подразделения Следственного комитета принимают участие в постоянно действующих специальных группах и межведомственных штабах различных уровней. Они созданы для координации правоохранительной работы и оперативного пресечения деятельности экстремистских и террористических организаций, этнических организованных преступных сообществ и каналов незаконной миграции. Такое взаимодействие носит продуктивный характер и способствует выявлению и качественному расследованию преступлений рассматриваемой категории", - сказал Бастрыкин.