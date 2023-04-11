Минфин пообещал к выходным внести ясность с налоговой базой за 2022 год для windfall tax

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Ясность с налоговой базой за 2022 год для взимания единоразового обязательного сбора от превышения прибыли за 2021-2022 годы над прибылью 2018-2019 годов (windfall tax) должна появиться в ближайшие дни, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"ФНС еще обрабатывает декларации, как раз до конца этой недели они нам должны окончательно дать понимание о налоговой базе за 2022 год. Пока еще ФНС обрабатывает декларации, много налогоплательщиков", - сказал он.

Ранее Сазанов сообщал, что правительство может определиться с размером взноса и ставкой в начале апреля, после того, как поступят декларации по налогу на прибыль за 2022 год. "Есть два фактора, которые должны большие начальники определить: все-таки сумму, которая будет собираться, и ставка, а ставку можно определить, когда будет сдана декларация по налогу на прибыль 25 марта", - говорил замминистра.

Позже министр финансов Антон Силуанов сообщал, что ставка windfall tax пока рассматривается на уровне 5%, "чтобы примерно уложиться в те параметры, которые мы определили по пополнению бюджета". Минфин предварительно ожидает поступления допсбора в бюджет в размере около 300 млрд рублей.

Возможные исключения

Комментируя возможные исключения при взимании единоразового сбора для отдельных компаний, в том числе обращение по этой теме руководства "ФосАгро", Сазанов отметил: "Такого рода решения в Минфине точно не могут приниматься, это на уровне руководителей. Я даже обращение "ФосАгро" не видел, но в любом случае мы на своем уровне не можем никакие исключения делать. Это только если по решению правительства и президента".

Как сообщил "Интерфаксу" источник, генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников направил в администрацию президента письмо, в котором просит применить для компании понижающий коэффициент при расчете windfall tax, скорректировав его на сумму уплачиваемых в 2023 году экспортных пошлин.

Ранее Сазанов сообщал, что действие сбора предлагается не распространять на нефтегазовую, угольную отрасль, малый и средний бизнес и компании с доналоговой прибылью за 2021-2022 годы менее 1 млрд рублей.

Уголь и другие отрасли

Минфин 10 апреля сообщил, что продолжает мониторить ситуацию в угольной отрасли, которую предлагается не включать в периметр сбора. "Если первый квартал будет с хорошими финансовыми результатами, будем предлагать повышенный НДПИ на четвертый квартал, а не введение (экспортных - ИФ) пошлин. Вопрос с пошлинами на уголь сейчас не рассматривается", - сообщало министерство.

Сазанов, отвечая во вторник на вопрос, видит ли Минфин возможности для точечных фискальных решений по другим отраслям, помимо windfall tax, отметил, что Минфин сосредоточен на работе над единоразовым сбором и пока не изучает никакие отрасли на этот счет.

"Ну, мы даже по угольщикам не видим возможности. Здесь, мне кажется, было какое-то недопонимание. Мы даже по угольщикам сейчас не видим. Любое решение на этот счет (о возможных исключениях - ИФ) в конечном счете будет приниматься руководством - правительством и президентом - поэтому здесь какие-то другие отрасли мы не смотрим. И угольщиков, кстати, тоже сейчас не смотрим. Мы сейчас работаем над единоразовым обязательным платежом, наша работа здесь сосредоточена", - сказал он.

"У нас на уровне правительства решается, поэтому мы просто говорим о том, что они (угольная отрасль - ИФ) платили повышенный НДПИ в первом квартале, поэтому сейчас их исключили из сбора, дальше правительство будет по ним принимать решение", - отметил он.