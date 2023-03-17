ЦБ РФ не нашел оснований делать исключения для банков по взносу в бюджет

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не нашел веских оснований делать для банков исключения по взносу в бюджет, но это должно затрагивать кредитные организации, не использующие послабления регулятора, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается взносов в бюджет со стороны банков, честно говоря, мы не нашли веских оснований сделать исключения из общего правила в этой ситуации. Единственное, в чем заключается наша позиция - это должны быть банки, которые не используют наши регуляторные послабления", - сказала она.

Глава Сбербанк Герман Греф уже заявил, что заложил возможность выплаты windfall tax (разового налогового платежа в бюджет из дополнительной прибыли компаний) в бюджет в свои прогнозы на 2023 год.