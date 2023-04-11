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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Суд арестовал главу антинаркотического управления свердловской полиции

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следствия заключил под стражу начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи, сообщила пресс-служба Свердловского облсуда.

"Органами предварительного расследования Ергеледжи обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мера пресечения - содержание под стражей по 9 июня 2023 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга не смогли сообщить "Интерфаксу" суть уголовного дела, добавив, что ходатайство было подано следственным управлением СКР по Свердловской области.

В пресс-службе управления пока воздержались от комментариев.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщил агентству, что сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности подключились к выяснению более подробных обстоятельств.

"Меры реагирования будут приняты, если будет доказана его причастность к инкриминируемому преступлению", - заявил Горелых.

Екатеринбург Свердловская область МВД РФ
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