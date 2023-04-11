ВС изучит значение ошибки арбитражного управляющего на примере его гонорара в 518 млн руб.

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ определит, имеет ли право арбитражный управляющий на вознаграждение на сумму 518,43 млн рублей с учетом допущенной им ошибки при распределении вырученных в ходе конкурсного производства средств, свидетельствует картотека суда.

Управляющим по закону о несостоятельности полагается дополнительно к фиксированному гонорару переменная часть вознаграждения, величина которой может составлять до 7% от размера удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр. Но выплачиваться она должна не всегда: в августе 2021 года ВС РФ установил, что дополнительный гонорар платится только за эффективную работу. Он является "подобием премии за фактические результаты деятельности, поощрением за эффективное осуществление мероприятий по формированию и реализации конкурсной массы", говорилось в определении ВС РФ.

Однако в деле о несостоятельности ООО "Волжский терминал" (маслоэкстракционный завод с элеватором в Саратовской области), которое входило в состав холдинга "Солнечные продукты" ("СолПро") Владислава Бурова, а теперь его имуществом владеет группа компаний "РусАгро", конкурсному управляющему Ивану Баскову из ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" досталась упомянутая выше весьма солидная премия, хотя у части кредиторов были сомнения в целесообразности ее начисления.

Контроль и банкротство

"РусАгро", согласно сделанному в октябре 2018 года заявлению, приобретало контроль в "СолПро", а в 2019 году намеревалось провести слияние приобретенных активов со своими. Кроме того, в ноябре 2018 года было объявлено о том, что "Русагро" приобрело права требования по кредитам Россельхозбанка, выданных "Солнечным продуктам", на сумму 34,7 млрд рублей.

После выкупа этих долгов, весной 2019 года, "РусАгро" инициировало дело о банкротстве "Волжского терминала". Эта организация по ряду кредитов РСХБ была поручителем и залогодателем, по некоторым другим – заемщиком.

В октябре 2020 года "РусАгро" вошло в реестр кредиторов с требованиями на 32,61 млрд рублей, в том числе по обязательствам на 8,67 млрд рублей, обеспеченным залогом земельных участков, другой недвижимости, оборудования, транспортных средств, свидетельствуют материалы дела. Затем, в августе 2021 года, в ходе конкурсного производства в отношении "Волжского терминала" ООО "Русагро-Балаково" за 11,5 млрд рублей единым лотом приобрело залоговое и незалоговое имущество банкрота.

Лишние деньги

За минусом затрат на организацию торгов и охрану имущества реализация залога пополнила конкурсную массу на 10,37 млрд рублей. Из них управляющий Басков в сентябре 2021 года перечислил "РусАгро" 9,65 млрд рублей, а том числе 1,34 млрд рублей мораторных процентов (заменяют на период процедуры несостоятельности любые другие санкции за несвоевременное исполнение обязательств, равны ставке рефинансирования ЦБ РФ).

Это было сделано спустя две недели после того, как ВС РФ решил, что мораторные проценты не могут выплачиваться за счет "залоговой выручки", эта часть задолженности банкрота подлежит погашению после завершения расчетов с другими кредиторами. На этом основании Федеральная налоговая служба (ФНС) и кредитор ООО "Синко Трейд" добились в судах возврата 1,34 млрд рублей в конкурсную массу. При этом суды отметили, что арбитражные управляющие как профессионалы должны следить за складывающейся актуальной судебной практикой и позицией высших судебных инстанций.

Работал мало, да еще и ошибся

ФНС и "Синко Трейд" также попытались оспорить и начисление переменного вознаграждения Баскову, которое было рассчитано как 5% от полученной суммы от реализации залога, но в апелляции и кассации успеха не имели. Однако ВС РФ может занять другую позицию, так как судья ВС РФ Сергей Самуйлов счел заслуживающими внимания доводы кассационной жалобы "Синко Трейда" для рассмотрения дела в судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ.

Во-первых, заявитель апеллирует к упоминавшейся позиции ВС РФ о том, что размер дополнительного вознаграждения управляющего зависит от объема и качества проделанной им работы. По мнению юристов "Синко Трейда", в рассматриваемом случае ее объем "несопоставим с определенной судами суммой вознаграждения".

"Его вклад в удовлетворение требований кредиторов явно несоразмерен сумме вознаграждения, так как основной актив должника в мае 2019 года был передан в аренду одному из членов группы "РусАгро" – обществу "Самараагропромпереработка". Необходимости принятия мер по отысканию имущества должника и обеспечению его сохранности у конкурсного управляющего не было. Торги проводились третьими лицами без активного участия Баскова И.Г. Трудозатраты конкурсного управляющего по наполнению конкурсной массы были крайне незначительны", - приводятся в материалах дела аргументы "Синко Трейд".

Также компания обращает внимание на ошибку, допущенную Басковым при выплате мораторных процентов. По мнению кредитора, это вовсе лишает арбитражного управляющего права на вознаграждение.

Заседание СКЭС ВС РФ назначено на 27 апреля.

"РусАгро" является одним из крупнейших российских агропромышленных холдингов. Выручка компании в 2022 году составила 240,2 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль уменьшилась на 84%, до 7,787 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 6%, до 45 млрд рублей, рентабельность по этому показателю - на 16 процентных пунктов, до 3%.

"РусАгро" занимает 15% в производстве сахара в РФ (3-е место), в том числе 48% - в производстве кускового сахара (1-е место), 6% - в производстве товарной свинины (4-е место), 13% - подсолнечного масла (1-е место), 52% - маргарина (1-е место).

Крупнейшим акционером "Русагро" является Granada Capital CY Limited семьи Вадима Мошковича с долей 49%. Экс-гендиректор компании Максим Басов владеет 8%.