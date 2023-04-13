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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

МВД РФ объяснило увеличение штата спецполков полиции проведением СВО на Украине

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В МВД России заявляют, что решение об увеличении штатной численности специальных полков полиции и специального подразделения "Гром" принято в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Как сообщает в четверг пресс-центр министерства, "вопрос комплектования и укрепления тех или иных подразделений МВД России продиктован оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции, в которой принимают непосредственное участие, в том числе и сотрудники министерства внутренних дел Российской Федерации".

Так в министерстве прокомментировали появившиеся в СМИ публикации об увеличении штатной численности специальных полков полиции и специального подразделения "Гром".

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
МВД РФ Украина
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