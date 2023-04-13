Первое в РФ уголовное дело о присвоении средств криптовалютной биржи направлено в суд

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Следствие МВД РФ завершило расследование первого в России уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи в отношении бывшего администратора платформы WEX.

"Следователем управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего системного администратора криптобиржи WEX", - говорится в сообщении министерства, распространенном в четверг.

По данным МВД, это первое в России такое уголовное дело.

Мужчина обвиняется в присвоении имущества в особо крупном размере, принадлежащего компании World Exchange Services Pte. Ltd.

По версии следствия, в 2018 году "злоумышленник заблокировал доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптовалютных кошельков, подконтрольных юридическому лицу".

"Он исключил доступ пользователей и собственников биржи к находившимся в ее обороте денежным средствам и цифровым финансовым активам, присвоив имущество стоимостью более 3 миллиардов рублей", - сообщили в МВД.

Для возмещения причиненного имущественного вреда юридическому лицу и обеспечения исков пользователей следователем были наложены аресты на недвижимое имущество обвиняемого и добровольно внесенные им денежные средства на сумму более 4,3 млрд рублей.

"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в министерстве.

Там добавили, что пользователи криптобиржи WEX "вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, подать исковое заявление в отношении ответчика - юридического лица World Exchange Services Pte. Ltd.".