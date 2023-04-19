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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Крупный пожар на складе химпродукции в нижегородском Дзержинске потушен

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидировали открытое горение на складе предприятия в промзоне города Дзержинска в Нижегородской области.

"В 17:05 ликвидировано открытое горение на площади 4,5 тыс.кв. метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Сигнал о возгорании на складе химической продукции на Автозаводском шоссе поступил в среду в 12:47. К тушению были привлечены пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России. В 15:55 пожар был локализован.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, пожар произошел на территории ООО "НПК "Астат" в промзоне Дзержинска. Специалисты Роспотребнадзора выехали на место, чтобы исследовать воздух на территории ближайшей жилой застройки на содержание приоритетных загрязняющих веществ.

ООО "НПК "Астат" учреждено в 2009 году, оно производит пластмассы, синтетические смолы и прочие химпродукты. Согласно ЕГРЮЛ, ООО принадлежит Илье и Ларисе Егоршиным. В 2020 году ООО получило выручку в объеме 2 млрд рублей, чистую прибыль в размере 26 млн рублей. Более поздние финансовые итоги не раскрывались.

Дзержинск Нижегородская область
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