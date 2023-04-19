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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Склад химпродукции загорелся в нижегородском Дзержинске на площади 4,5 тыс. кв. м

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Крупный пожар в промзоне в городе Дзержинске Нижегородской области тушат по повышенному уровню сложности. Об этом сообщил мэр города Иван Носков.

"Горит склад химической продукции, площадь горения – 4500 кв. м. Ранг пожара 2 БИС, что означает повышенную сложность тушения", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. м.

"Питьевую воду задействованным в тушении пожарным привезли сразу же. Это тяжело и быстро не потушат. Поручил дзержинскому водоканалу отправить на место происшествия все имеющиеся у них в распоряжении водовозы. Комбинату питания обеспечить всех участников тушения сухими пайками", - написал Носков.

В свою очередь региональное ГУ МЧС РФ сообщает, что группировка спасателей увеличена до 130 человек и 47 единиц техники. К тушению привлечены пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России.

"Информация о пострадавших не поступала", - добавили в МЧС.

Между тем черный дым с места пожара виден в том числе и в Нижнем Новгороде.

Сообщение о возгорании на складе на Автозаводском шоссе поступило в среду в 12:47.

Пожар произошел на территории ООО "НПК "Астат" в промзоне Дзержинска. Специалисты Роспотребнадзора выехали на место, чтобы исследовать воздух на территории ближайшей жилой застройки на содержание приоритетных загрязняющих веществ.

ООО "НПК "Астат" учреждено в 2009 году, производит пластмассы, синтетические смолы и прочие химпродукты. Согласно ЕГРЮЛ, ООО принадлежит Илье Егоршину и Ларисе Егоршиной. В 2020 году ООО получило выручку в объеме 2 млрд рублей, чистую прибыль 26 млн рублей. Более поздние финансовые итоги не раскрывались.

Дзержинск Нижегородская область
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