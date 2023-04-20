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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Программу развития новых регионов на три года утвердят 21 апреля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Программу социально-экономического развития новых регионов на три года планируют утвердить 21 апреля, заявил заседании коллегии Минстроя и президиума правкомиссии по региональному развитию вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Одним из таких знаковых решений - это утверждение программы. Президент вчера об этом сказал. Я думаю, что в пятницу на правительстве она будет окончательно утверждена",- сказал он.

Это программа стратегического развития новых регионов на три года с перспективой до 2030 года.

Марат Хуснуллин Минстрой
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