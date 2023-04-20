Суд в Петербурге на 1 млн рублей оштрафовал организацию за пропаганду ЛГБТ в рекламе

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга привлек коммерческую структуру к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

ООО "Спортекс" оштрафовано на 1 млн рублей, говорится в сообщении.

Протокол составлен по ч.3 ст.6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола с использованием интернета). Из него следует, что пропаганду ЛГБТ усмотрели в рекламе организации.

Представитель общества вину не признал.

О других случаях привлечения к ответственности за подобные правонарушения (введены в КоАП РФ в конце прошлого года) в Петербурге неизвестно.