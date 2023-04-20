Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Суд в Петербурге на 1 млн рублей оштрафовал организацию за пропаганду ЛГБТ в рекламе

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга привлек коммерческую структуру к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

ООО "Спортекс" оштрафовано на 1 млн рублей, говорится в сообщении.

Протокол составлен по ч.3 ст.6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола с использованием интернета). Из него следует, что пропаганду ЛГБТ усмотрели в рекламе организации.

Представитель общества вину не признал.

О других случаях привлечения к ответственности за подобные правонарушения (введены в КоАП РФ в конце прошлого года) в Петербурге неизвестно.

Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россиянам разрешат вводить самозапрет на выдачу им потребительских кредитов

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о своей отставке

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о своей отставке

Совет по кодификации при президенте не поддержал запрет усыновления в недружественные страны

Суд признал незаконным платный возврат некачественных товаров в "Вайлдберриз"

Суд признал незаконным платный возврат некачественных товаров в "Вайлдберриз"

Губернатор Севастополя сообщил об отмене парада Победы в городе

Военная операция на Украине

Принят закон о признании всех участников СВО ветеранами

Минцифры опровергло сообщения о рассылке электронных повесток через "Госуслуги"

Минцифры опровергло сообщения о рассылке электронных повесток через "Госуслуги"

Возбуждено дело о смерти постояльцев психоневрологического интерната в Петербурге

Рассылка повесток через "Госуслуги" началась в Петербурге в тестовом режиме

Рассылка повесток через "Госуслуги" началась в Петербурге в тестовом режиме

Шахта "Распадская" возобновила работу, за исключением участка, где был пожар

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });