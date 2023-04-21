Минобороны РФ заявило о продолжении штурмовыми отрядами боев в западной части Артемовска

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о боях штурмовых отрядов в западной части Артемовска (Бахмута), десантники оказывают поддержку и пресекают попытки армии Украины контратаковать на флангах.

"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом", - сказал он.

По данным Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в ДНР.

"Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено восемь самолетовылетов. Артиллерией "Южной" группировки войск выполнены 69 огневых задач", - сообщил представитель Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки уничтожено до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал Конашенков.