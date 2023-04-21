Путин поручил правительству РФ до 30 сентября создать три национальных биоресурсных центра

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с президиумом совета при главе государства по науке и образованию создать и обеспечить функционирование и финансирование трех национальных биоресурсных центров.

Такое поручение в числе других дано по итогам заседания совета по науке и образованию, состоявшегося 8 февраля 2023 года. Перечень размещен на сайте Кремля.

Прежде всего речь идет о национальном биоресурсном центре сельскохозяйственных животных и их диких родственных видов.

Предполагается, что центр будет создан на базе ФГБУ "Федеральный исследовательский центр животноводства - ВИЖ им. академика Л.К.Эрнста".

Кроме того, на базе Курчатовского института поручено создать два национальных биоресурсных центра - промышленных микроорганизмов и автохтонных сортов винограда.

Доклад о выполнении этих поручений необходимо представить до 30 сентября 2023 года.