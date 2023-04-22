Силы ПВО сработали в Крыму

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала в субботу в Крыму, повреждений нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он в своем телеграм-канале.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.