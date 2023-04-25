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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Пять сел в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник сообщил об обстреле с украинской стороны Белгородского района.

"ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородского района. Пострадавших нет. Снарядами повреждены линии электропередачи. Без света остаются пять населенных пунктов: Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, последствия обстрела начнут устранять, как только позволит оперативная обстановка.

ВСУ Вячеслав Гладков Белгородская область
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