Пять сел в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник сообщил об обстреле с украинской стороны Белгородского района.
"ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородского района. Пострадавших нет. Снарядами повреждены линии электропередачи. Без света остаются пять населенных пунктов: Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
По его словам, последствия обстрела начнут устранять, как только позволит оперативная обстановка.