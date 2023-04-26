Порядка 100 белгородских предпринимателей претендуют на компенсацию ущерба из-за обстрелов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Предприниматели Белгородской области, бизнес которых пострадал в результате обстрелов с украинской стороны, начали подавать документы на получение компенсации ущерба, сообщила пресс-служба областного правительства в среду.

На получение компенсации, выплату которой планируется начать после 10 мая, претендуют порядка 100 предпринимателей. Большинство претендентов из приграничных Белгородского района и Шебекинского городского округа.

В настоящее время в Белгородской области на компенсацию ущерба предпринимателям будет направлено 703 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов. Размер компенсации будет зависеть от размера ущерба.

Так, при сумме ущерба до 1 млн рублей компенсация составит 100% от суммы ущерба; при ущербе от 1 млн рублей до 5 млн рублей - 70%, но не менее 1 млн рублей; при сумме ущерба от 5 млн рублей до 10 млн рублей - 60% от суммы ущерба, но не менее 3,5 млн рублей; при ущербе 10-100 млн рублей - в размере 50% от суммы ущерба, но не менее 6 млн рублей; при ущерб более 100 млн рублей - можно рассчитывать на 40% от суммы ущерба, но не менее 50 млн и не более 100 млн рублей.

Отмечается, что гранты предоставляются единовременно в полном объеме.

"Данная градация связана с тем, чтобы те средства, которые доведены до нас на федеральном уровне, мы могли распределить на максимальное количество потерпевших. Поэтому было принято такое решение. Это все согласовано на федеральном уровне", - приводятся в сообщении слова замначальника регионального департамента промышленности и предпринимательства Владимира Зябрева.

Средства гранта предприниматели могут направить, в том числе, на строительство нежилого помещения, здания, сооружения, его реконструкцию и ремонт, аренду помещения или земельного участка, техприсоединение к инженерной инфраструктуре.