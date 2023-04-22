Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Девять домов повреждены при обстреле белгородского села со стороны Украины

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о разрушениях при обстреле с украинской стороны села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе.

"Пострадавших нет. Разрушения выявлены в девяти частных жилых домах: выбиты окна, посечены заборы и фасады. Оперативные и аварийные службы на месте продолжают подомовой обход территории. Восстановление электроснабжения будет в течение 4-5 часов", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле.

По данным главы администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова, в результате обстрела электроснабжение нарушено в трех населенных пунктах. "Электроэнергия частично отсутствует в Новой Таволжанке, Муроме, Архангельском", - написал глава округа в своем телеграм-канале.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

Снаряд из жилого сектора Белгорода вывезен

Режим ЧС регионального уровня введен в Белгороде после обнаружения взрывоопасного предмета

МИД РФ принял решение о высылке германских дипломатов

МИД РФ принял решение о высылке германских дипломатов

Жителей 17 домов вблизи места взрыва в Белгороде эвакуируют из-за взрывоопасного предмета

Жителей 17 домов вблизи места взрыва в Белгороде эвакуируют из-за взрывоопасного предмета

Силы ПВО сработали в Крыму

Три населенных пункта обесточены в Курской области после украинского обстрела

Лауреатов "Золотой Маски" наградят в МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко

Лауреатов "Золотой Маски" наградят в МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко

Журналист-расследователь Христо Грозев признан иноагентом

Журналист-расследователь Христо Грозев признан иноагентом

Что произошло за день: пятница, 21 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });