Девять домов повреждены при обстреле белгородского села со стороны Украины

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о разрушениях при обстреле с украинской стороны села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе.

"Пострадавших нет. Разрушения выявлены в девяти частных жилых домах: выбиты окна, посечены заборы и фасады. Оперативные и аварийные службы на месте продолжают подомовой обход территории. Восстановление электроснабжения будет в течение 4-5 часов", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле.

По данным главы администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова, в результате обстрела электроснабжение нарушено в трех населенных пунктах. "Электроэнергия частично отсутствует в Новой Таволжанке, Муроме, Архангельском", - написал глава округа в своем телеграм-канале.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.