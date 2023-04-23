ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны нескольких населенных пунктов в двух районах.

"Сегодня утром несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет. В Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушен дом и хозяйственные постройки. В Шебекинском ГО под обстрел попало село Муром. Один из снарядов повредил забор частного домовладения", - написал он в воскресенье в своем телеграм-канале.

Гладков отметил, что оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход.

Позднее губернатор сообщил о втором за день обстреле с украинской стороны приграничного села. "При повторном обстреле Мурома пострадавших нет, есть разрушения в трех частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы. Все оперативные службы находятся на месте", - написал он.

Накануне глава региона сообщал о разрушениях при обстреле с украинской стороны села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам со стороны Украины. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.