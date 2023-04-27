Минфин изучает идею расплачиваться с иностранцами бондами, привязанными к замороженным активам РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минфин изучает предложение расплачиваться с уходящими нерезидентами специальными облигациями, привязанными к замороженным российским активам, и отмечает сложности ее реализации на практике. Об этом журналистам сказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я слышал такую идею. Это депутаты Государственной думы предложили, пока рассматривается. Там она с точки зрения практической реализации довольно сложная, поэтому смотрим", - сказал он.

Расплачиваться с покидающими российский рынок нерезидентами специальными облигациями, привязанными к замороженным международным резервам России, ранее предложил депутат от ЛДПР Владимир Кошелев. По его мнению, эта мера стабилизирует валютный курс, снизит волатильность валютного рынка, что является принципиально важным для российского бизнеса.

Банк России готов это предложение рассмотреть, но тоже отмечает ряд нюансов. "Мы успели в очень короткое время посмотреть, как можно отнестись к этой инициативе. Ее надо дополнительно проработать, но в принципе такая инициатива может быть рассмотрена как одна из мер по защите российских активов, замороженных за рубежом", - сообщила 20 апреля в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что нужно будет учесть несколько обстоятельств. Во-первых, привязка облигаций к замороженным активам может повлечь раскрытие информации о структуре международных резервов, чего регулятор бы не хотел.

Во-вторых, вряд ли удастся навязать эти облигации нерезидентам и, тем более, заставить иностранных регуляторов разморозить активы, даже если владельцами облигаций являются их граждане, подчеркнула Набиуллина.

По ее мнению, механизм спецоблигаций можно рассмотреть как альтернативу счетам типа "С".

Кроме того, есть вопрос иммунитета ЦБ в отношении принадлежащего ему имущества. "Несмотря на заморозку, пока юрисдикционный иммунитет активов ЦБ не оспорен. Вопрос, конечно, что взамен получит Центральный банк", - отметила Набиуллина.