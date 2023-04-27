Пушилин решил выдвинуться на пост главы ДНР

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин решил выдвинуть свою кандидатуру на должность главы ДНР.

"Да, решение такое я принял. Да, буду (выдвигать свою кандидатуру)", - заявил он в прямом эфире, отвечая на вопрос об участии в предстоящих выборах.

Ожидается, что выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 11 сентября.

В январе 2023 года председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что ЦИК планово готовится к проведению выборов в органы власти в четырех новых регионах страны в единый день голосования в сентябре 2023 года, но решение о проведении выборов регионы будут принимать самостоятельно.

В конце марта в Госдуму был внесен проект закона с поправками в законодательство о выборах и референдумах. Согласно законопроекту, при проведении первых выборов в новых регионах - а это ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области - и по решению избирательной комиссии региона для голосования избирателей могут образовываться избирательные участки за пределами территории субъекта РФ, где такие избиратели обладают активным избирательным правом.