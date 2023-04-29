Курганские власти пообещали вознаграждение за информацию о виновниках пожаров

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Власти Курганской области обещают выплатить 10 тысяч рублей за достоверную информацию о виновниках лесных пожаров, сообщается в официальном телеграм-канале правительства региона.

"Это должно быть письменное заявление, направленное в правоохранительные органы или в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов, содержащее сведения в отношении конкретного лица, чьи действия повлекли лесной пожар", - уточняется в сообщении.

Выплаты производятся при наличии документа, подтверждающего возбуждение уголовного или административного дела по факту, указанному в сообщении.

Как сообщалось, 27 апреля в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. 28 апреля в регионе был введен режим ЧС.

В Кетовском муниципальном округе ландшафтный пожар перешел на деревню Логоушка. В ней от огня пострадали около 80 строений, в том числе более 30 жилых. Погибла женщина. После пожара в Логоушке возбудили уголовное дело по статье о халатности Площадь ландшафтного пожара составляла 90 га. В субботу вечером пожар был полностью потушен.

Возгорания фиксировались также в микрорайонах Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" в Кургане. Полностью ликвидирован пожар в Утяке.

В пятницу ландшафтные пожары перекинулись на деревни Юрахлы и Корнилово, где от огня также пострадали строения. В Юрахлы пожар потушен.

В субботу пожарные ликвидировали возгорание в СНТ "Полянка-2", где горело 25 неэксплуатируемых строений.