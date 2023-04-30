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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль еще четырех кварталов Артемовска (Бахмута)

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что четыре квартала в западной части Артемовска (Бахмут) перешли под контроль российских сил.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье заявил, что подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на северной и южной окраинах города.

"Ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Артемовское Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

"За сутки в районе города Артемовск авиацией совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнена 61 огневая задача", - добавил он.

Российским ударом по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ, заявил Конашенков. Кроме того, по его словам, нанесен удар по пункту ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны в районе поселка Свесса Сумской области.

"В районе населенного пункта Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР) поражен командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

"В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций ВСУ в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики уничтожено свыше двухсот украинских военнослужащих, еще около 280 - эвакуированы с ранениями различной степени тяжести", - сообщил Конашенков.

По его данным, в районе населенного пункта Белогоровка ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Российские военные за прошедшие сутки пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области.

По направлениям

На купянском направлении за сутки уничтожены до 85 украинских военных, а также две боевые бронемашины и три автомобиля, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Каменка, Масютовка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

"На красно-лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал Конашенков.

Он заявил, что на южно-донецком и запорожском направлениях российской авиацией и артиллерией нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах Угледара и Владимировки (ДНР) - потери украинской армии составили до 30 военнослужащих, одна боевая бронемашина, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено свыше 10 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Понятовка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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