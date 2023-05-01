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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Девять жилых домов загорелись в забайкальском городе Борзя

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пожарная охрана ликвидирует пожар, охвативший девять жилых домов в городе Борзя Забайкальского края, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"На месте работают 48 человек и шесть единиц техники - от МЧС России, ГУ Забайкалпожспас, добровольной пожарной дружины, военной части города. Тушение осложняет сильный ветер до 23 м/с", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет, информация уточняется.

По данным краевого главка МЧС РФ, информация о пострадавших в результате пожара не поступала. К месту происшествия из Краснокаменска направлена аэромобильная группировка регионального главка МЧС РФ в составе 20 человек и трех единиц техники. В готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России для переброски личного состава. На месте работает пожарный поезд. Площадь пожара уточняется, проводится наращивание группировки.

Со своей стороны, следственное управление СКР по региону сообщило о возбуждении уголовного дела.

"1 мая в городе Борзя ландшафтный пожар перешел на жилые дома, - говорится в сообщении. - По данному факту следственными органами СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ - халатность".

Отмечается, что к настоящему моменту у следствия имеются данные о том, что огнем повреждено не менее десяти домов, помещение магазина и местная котельная.

Забайкальский край Борзя
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