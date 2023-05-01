Пожар в забайкальском городе Борзя локализовали

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространение огня в забайкальском городе Борзя, где от пожара пострадали жилые дома.

"В настоящее время пожар локализован, ведутся работы до полной ликвидации возгорания. Площадь пожара уточняется. Угрозы соседним строениям нет", - сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

Обстановка осложняется сильным ветром, порывы которого достигают 23 м/с. В борьбе с огнем задействованы 60 человек, девять единиц техники. К месту происшествия направлены еще 10 единиц техники и 40 человек личного состава. Пострадавших нет.

На месте работают сотрудники государственного пожарного надзора, они установят точную причину возгорания.

Часть города отключена от энергоснабжения до окончания работы спасателей, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

В Борзе организован пункт временного размещения, а также сбор вещей первой необходимости, продуктов для пострадавших от пожара горожан.

Прокуратура Забайкалья сообщила, что, по предварительным данным, причиной пожара стало возгорание свалки.

По факту пожара возбуждено уголовное дело части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

СУ СКР по региону сообщало, что огнем повреждено не менее десяти домов, магазин и местная котельная.