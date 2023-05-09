Нижегородский губернатор сообщил, что Прилепин чувствует себя хорошо

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил в больнице писателя Захара Прилепина и сообщил о его самочувствии.

"Всем привет от Захара. Только что от него, чувствует себя хорошо!" - написал он в своем телеграм-канале.

Как добавил губернатор, "по словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется".

Он также разместил фото и видео с писателем.

6 мая Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.

В тот же день полиция задержала подозреваемого - 30-летнего Александра Пермякова. На кадрах распространенного Следственным комитетом России видео он сообщил, что родился в Донецкой области на Украине, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. "В 2022-м заехал на территорию РФ с целью ликвидации Захара Прилепина. Способ убийства - дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами", - сказал Пермяков.

8 мая Семеновский райсуд Нижегородской области арестовал Пермякова на два месяца.

Ему предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ (теракт) и статье 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).