Верховный суд уточнит правила отказа открывать банковские счета подозрительным клиентам

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России решит, может ли банк отказать в открытии счета потенциальному клиенту лишь на основании подозрений относительно легитимности его операций или для этого требуются доказательства.

Как говорится в картотеке арбитражных дел, на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда передан спор из-за отказа в открытии расчетного счета между ООО "Единение авторских исследований+" (ЕАИ+) и Промсвязьбанком (ПСБ).

Обратившись в эту кредитную организацию в начале 2022 года, ЕАИ+ представила стандартные документы, прошла процедуру идентификации и по запросу банка направила дополнительную документацию, в том числе информационное письмо с данными о заключаемых договорах и оказываемых услугах, способах поиска контрагентов, планируемых оборотах, штатное расписание. Но выслать расширенные выписки о движении средств за последние полгода по счетам в других банках компания отказалась, говорится в материалах ВС.

ПСБ отказал ей в обслуживании. В качестве причины в уведомлении банк назвал наличие подозрений, что целью заключения договора является совершение операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Право банка на отказ в подобных случаях предусмотрено частью 5.2 статьи 7 ФЗ-115. Позднее в суде юристы ПСБ говорили, что отказ последовал из-за непредставления документов, "раскрывающих хозяйственную деятельность", говорится в материалах дела.

Арбитражный суд Москвы, а также апелляция и кассация сочли действия ПСБ неправомерными и обязали банк заключить с ЕАИ+ договор банковского счета. По их мнению, одних только подозрений недостаточно для отказа. "Возможные подозрения банка, не подтвержденные какими-либо доказательствами, сами по себе не могут являться основанием для вывода о том, что истец планирует нарушать требования федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ", - говорится в постановлении апелляции.

Свидетельств же таких нет, сочли суды. "Банк не представил доказательств, что будущие банковские операции общества могут преследовать незаконные цели, документально не обосновал наличие в действиях общества признаков, указывающих на совершение таких операций", - излагается позиция судов в определении о передаче спора на рассмотрение СКЭС ВС.

Проверка деловой репутации потенциального клиента

Такая трактовка упомянутой нормы неверна, настаивает ПСБ в своей жалобе в ВС. По мнению банка, из буквального содержания упомянутой нормы следует, что для отказа достаточно обоснованного подозрения, а не доказанного и подтвержденного факта наличия цели легализации криминальных средств или финансирования терроризма.

В подтверждение своей позиции ПСБ ссылается на положение Банка России 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Этот документ разрешает банкам самостоятельно определять факторы, которые по отдельности или в совокупности влияют на решение о заключении договора банковского счета.

Запрос выписок о движении средств ПСБ объясняет тем, они необходимы "для должного выполнения банком мер по противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов и финансированию терроризма". Эти документы "подтверждают финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение, характер проводимых операций, уплату налогов, деловую репутацию клиента и его контрагентов", говорится в материалах дела.

"Категорический отказ общества" от представления этих документов, а также "негативные факты, сведения, в том числе полученные от Банка России, не позволили банку "опровергнуть возникшие подозрения", приводится аргументация ПСБ в материалах дела. Какие именно это факты и сведения, в судебных документах не говорится.

Эти доводы судья ВС Юрий Иваненко счел достаточными для передачи жалобы ПСБ на рассмотрение СКЭС ВС. Заседание назначено на 14 июня.

ООО "ЕАИ +" принадлежит Марии Лола. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", самым финансово успешным для компании оказался 2019 год, когда она заключила несколько контрактов на уборку и содержание прилегающей территории в ряде московских школ. Тогда выручка ЕАИ+ составила 52 млн рублей, чистая прибыль - 12,3 млн рублей. Но в 2020 году при такой же выручке чистая прибыль сократилась до 85 тысяч рублей, а затем бизнес практически свернулся: выручка компании за 2022 год составила 1,8 млн рублей при прибыли в 77 тысяч рублей.