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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Путин продлил срок пребывания на госслужбе трем высокопоставленным дипломатам

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим распоряжением продлил на год срок государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста трем высокопоставленным российским дипломатам.

В соответствии с документом, срок пребывания на федеральной госслужбе продлен на один год первому замглавы МИД РФ Владимиру Титову, замминистра иностранных дел Сергею Вершинину и генеральному директору МИД Сергею Вязалову.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин МИД РФ
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