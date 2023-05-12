Путин продлил срок пребывания на госслужбе трем высокопоставленным дипломатам
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим распоряжением продлил на год срок государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста трем высокопоставленным российским дипломатам.
В соответствии с документом, срок пребывания на федеральной госслужбе продлен на один год первому замглавы МИД РФ Владимиру Титову, замминистра иностранных дел Сергею Вершинину и генеральному директору МИД Сергею Вязалову.
Документ опубликован на портале правовой информации.