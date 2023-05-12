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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Минобороны РФ предупредило об электронных письмах, имитирующих повестки в военкомат

Рассылка повесток по электронной почте российским законодательством не предусмотрена

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Национальный центр управления обороной (НЦУО) России сообщил о провокационной рассылке электронных писем с повестками для военнообязанных, напомнив, что такой способ оповещения российским законодательством не предусмотрен.

"С целью получения незаконного доступа к персональным данным граждан, а также для оказания информационно-психологического давления на население Российской Федерации украинскими провокаторами осуществляется массовая рассылка электронных писем, в которых содержатся фейковые электронные сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны РФ.

НЦУО отметил, что "вместе с недостоверной информацией в электронных письмах распространяется вредоносное программное обеспечение, передающее злоумышленникам персональную информацию о пользователе".

В центре подчеркнули, что "согласно требованиям российского законодательства, рассылка мобилизационных предписаний, повесток, а также иных документов для осуществления воинского учета по электронной почте не предусмотрена".

Минобороны РФ
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