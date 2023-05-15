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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:45

Турецкая Pegasus Airlines перевела московские рейсы из "Домодедово" во "Внуково"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines, ранее обслуживавшая московские рейсы в аэропорту "Домодедово", перевела их во "Внуково".

Во "Внуково" Pegasus будет летать из Стамбула, Анкары, Антальи, Бодрума, Измира и Даламана, сообщает пресс-служба аэропорта. Рейсы будут выполняться c частотой восемь раз в день с последующим увеличением до десяти.

Pegasus Airlines – один из крупнейших авиаперевозчиков Турции, базируется в аэропорту Стамбула им. Сабихи Гекчен. Парк компании состоит из 16 Boeing 737-800, 54 самолетов семейства Airbus А320 и 28 A321.

Турция Pegasus Airlines Домодедово Внуково
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